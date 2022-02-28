زاخاروفا: روسيا لم تبدأ الحرب بل تنهيها

أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن "روسيا لم تبدأ الحرب، بل تنهيها"، مستنكرة الصمت الدولي طوال 8 سنوات على معاناة سكان دونباس جنوب شرق أوكرانيا.

وكتبت على "تيليغرام": "أين كانت كل الدول وشعبها طوال 8 سنوات عندما كانت الحرب مستمرة، وكيف لم يدينوا مقتل 13 ألف شخص على الأقل من دونباس خلال هذه السنوات؟.. روسيا لم تبدأ الحرب بل أنهتها".

وأضافت: "دعت روسيا طوال هذه السنوات المجتمع الدولي إلى رفض التدمير المنهجي لسكان دونباس. هؤلاء هم ملايين الأشخاص الذين فقدوا أحباءهم كل يوم وعاشوا في أقبية مختبئين من القصف".

وتابعت: "لم يخرج أي من أولئك الذين يصرخون الآن في (البلدان المتحضرة) في مسيرة واحدة لدعم السكان المنهوبين في دونيتسك ولوغانسك، مطالبين بوقف إراقة الدماء هذه.. كان العالم صامتا.. الصمت المطيع للمجتمع الدولي والجهل بالكارثة الدموية التي نتجت عن الانقلاب المناهض للدستور في أوكرانيا عام 2014، والذي تم بمشاركة مباشرة من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وألمانيا وبولندا وليتوانيا وإستونيا ولاتفيا ودول الناتو الأخرى، شجعت فقط نظام كييف على مواصلة تدمير سكانها".

وأوضحت، أن "تجارب الناتو والصمت المطبق من قبل الجمهور الغربي هي أسباب الكارثة الإنسانية والسياسية في أوروبا.. كان لا بد من إنهاء ذلك، لأن الغرب رفض إجراء أي مفاوضات ورحب بالبيانات العدوانية والتهديدات المباشرة لعملاء كييف ضد روسيا".

المصدر: "ماريا زاخاروفا – تيليغرام"