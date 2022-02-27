تمثل قوات الردع الاستراتيجية الروسية عماد الجيش الروسي، وهدفها ردع العدوان على روسيا وحلفائها والقضاء التام على العدو، بطاقات تشمل السلاح النووي الدفاعي، لا الهجومي.

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وتنقسم قوات الردع الاستراتيجية إلى القوات الهجومية الاستراتيجية والقوات الدفاعية الاستراتيجية.

وتشكل القوات النووية الاستراتيجية التي تشمل قوات الصواريخ الاستراتيجية عماد الدفاع الاستراتيجي المعتمد على أنظمة صاروخية وجوية عابرة للقارات وأسلحة عالية الدقة بعيدة المدى.

كما تضم القوات الهجومية أيضا القوات الاستراتيجية غير النووية المعتمدة على قاذفات استراتيجية وبعيدة المدى وغواصات وسفن وطائرات حاملة للصواريخ بعيدة المدى عالية الدقة.

أما القوات الدفاعية الاستراتيجية فتعتمد على القوى والوسائل التابعة لقوات الدفاع الجوفضائي التي تضم منظومة الإنذار المبكر بالهجوم الصاروخي ومنظومة مراقبة المجال الفضائي، ودفاعات مضادة للصواريخ والوسائل الفضائية والطائرات.

المصدر: موقع وزارة الدفاع الروسية