ماكرون يطالب لوكاشينكو بضمان "انسحاب القوات الروسية" من بلاده

أعلن الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بضمان "انسحاب القوات الروسية" من بيلاروس.

وقال القصر الرئاسي الفرنسي في بيان له إن ماكرون دعا لوكاشينكو إلى "المطالبة بأسرع وقت ممكن بانسحاب القوات الروسية من بلاده"، وحثه على التعاون مع المجتمع الدولي للسماح بتوفير مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني.

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وأضاف أن ماكرون "ندد بخطورة قرار من شأنه السماح لروسيا بنشر أسلحة نووية على أراضي بيلاروس".

وتابع أن "رئيس الجمهورية دعا رئيس بيلاروس إلى أن يطالب في أسرع وقت ممكن بسحب القوات الروسية من بلاده التي تشن حربا أحادية وغير عادلة، وشدد على ضرورة التعاون مع المجتمع الدولي لإجراء عمليات إنسانية لإغاثة الشعب الأوكراني".

وأضاف الإليزيه أن "رئيس الجمهورية شدد على أن الأخوة بين الشعبين البيلاروسي والأوكراني يجب أن تقود بيلاروس إلى رفض أن تكون تابعة لروسيا وشريكة لها في الحرب ضد أوكرانيا".

المصدر: "أ ف ب"