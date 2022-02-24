رئيس جمهورية القرم الروسية يأمر بتجهيز "شريان الحياة" لشمال القرم

أمر رئيس جمهورية القرم الروسية، سيرغي أكسيونوف، لجنة إدارة المياه بإعداد قناة شمال القرم لتلقي المياه من أوكرانيا.

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وكتب أكسيونوف على حسابه في موقع "تلغرام" يقول بهذا الشأن: "يبدو أننا لن نحتاج إلى محطات لتحلية المياه. لقد أعطيت الأمر لإيغور فايل، رئيس لجنة الدولة لإدارة المياه واستصلاح الأراضي في جمهورية القرم، لإعداد قناة شمال القرم لتلقي المياه".

يشار إلى أن أوكرانيا كانت تؤمن سابقا ما يصل إلى 85٪ من احتياجات شبه جزيرة القرم من المياه العذبة عبر قناة شمال القرم القادمة من نهر دنيبر، إلا إمدادات المياه عبر هذه القناة توقفت تماما من جانب واحد بعد إعادة توحيد شبه جزيرة القرم مع روسيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن صباح الخميس عن عملية عسكرية خاصة في دونباس، مؤكدا أن خطط موسكو لا تشمل احتلال أوكرانيا، بل تشمل فقط نزع السلاح والتخلص من التوجه النازي.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية أنها لا توجه أي ضربات إلى المواقع المدنية على أراضي أوكرانيا، بل البنية التحتية العسكرية فقط، ولا شيء يهدد السكان المدنيين.

المصدر: نوفوستي