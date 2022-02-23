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كوبا: لروسيا الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الأزمة الأوكرانية

أخبار روسيا

كوبا: لروسيا الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الأزمة الأوكرانية
Gettyimages.ru
علم كوبا
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دعت كوبا الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي "ناتو" إلى الرد بجدية وواقعية على المطالب الأمنية الروسية، معتبرة أن لموسكو الحق في الدفاع عن نفسها في مواجهة الأزمة الأوكرانية.

وقالت وزارة الخارجية الكوبية في بيان لها إن "تصميم الولايات المتحدة على فرض التوسع التدريجي لحلف شمال الأطلسي باتجاه حدود روسيا الاتحادية يشكل تهديدا للأمن القومي والسلام الإقليمي والدولي"، داعية إلى "حل دبلوماسي عبر حوار بناء ويتسم بالاحترام".

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ورأت أن واشنطن "تهدد منذ أسابيع روسيا وتتلاعب بالمجتمع الدولي بشأن خطر حصول غزو شامل وشيك لأوكرانيا، من خلال تزويدها الدول المجاورة بأسلحة ونشرها جنودا فيها".

المصدر: "أ ف ب"

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