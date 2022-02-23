الأمن الروسي يعلن إحباط هجوم إرهابي في القرم خططت له جماعة أوكرانية يمينية متطرفة

أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية عن إحباطها هجوما على كنيسة في شبه جزيرة القرم خططت له جماعة أوكرانية يمينية متطرفة.

وأكدت الهيئة في بيان صدر عنها اليوم الأربعاء أنها اعتقلت ستة أشخاص يحملون الجنسية الروسية في القرم على خلفية هذه القضية، وهم يعدون من أنصار جماعة "القطاع الأيمن" الأوكرانية اليمينية المتطرفة المحظورة في روسيا.

وذكرت الهيئة أن هؤلاء المعتقلين كانوا يخططون لتفجير عبوة ناسفة داخل إحدى الكنائس المسيحية الأرثوذكسية في القرم بهدف ترويع السكان.

وأشارت الهيئة إلى أن عناصر الأمن اكتشفوا في مرآب أحد المعتقلين مكونات لتصنيع عبوة ناسفة، بالإضافة إلى العثور في أجهزة الاتصال التابعة للمتهمين على إرشادات خاصة بإنتاج عبوات ناسفة ورسائل بحثوا فيها مخططهم، وهي "تؤكد تورطهم في ترويج الإيديولوجيا المتطرفة عبر الإنترنت"، بالإضافة إلى شعارات "القطاع الأيمن".

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد التوترات حول أوكرانيا وقرار روسيا الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في منطقة دونباس.

المصدر: "تاس"