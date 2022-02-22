سياسي إيطالي يؤكد أن اعتراف بوتين باستقلال دونيتسك ولوغانسك هو تحرك من أجل السلام

اعتبر أمين عام الحزب الشيوعي الإيطالي ماركو ريتزو أن اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك يمثل خطوة نحو تحرك من أجل السلام.

وقال ريتزو في تصريح لمجموعة "أدنكرونوس" الإعلامية إنه "على الرغم من أن لا أحد يقرّ بذلك، لكن اعتراف بوتين بجمهوريتي دونباس هو تحرك من أجل السلام".

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وأضاف أنه "من الضروري الآن معرفة ما إذا كانت أوكرانيا، أو بالأحرى مستشاريها العسكريين الأمريكيين، ستتمتع بالجرأة لمهاجمة قطاع من الأراضي الروسية بشكل مباشر".

ورأى أنه "من ناحية أخرى، هذا ما كانت ستقدم عليه أوكرانيا بالتأكيد إذا كان إعلان الجمهوريتين الاثنتين كان مجرد إعلان ذاتي".

وأردف قوله: "إيطاليا يجب أن تنأى بنفسها عن أية حرب، فهذا بالنسبة لبلادنا، سيعنى جرف الاقتصاد والشعب بأكمله إلى الحضيض".

المصدر: "آكي"