الكرملين: سنرد على العقوبات الأوروبية بعد أن يكون واضحا محتواها

صرح المتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن روسيا ستحدد ردها على العقوبات الأوروبية بعد أن يكون واضحا محتواها.

وقال بيسكوف للصحفيين ردا على سؤال حول الرد الروسي المحتمل على العقوبات الأوروبية، إنه "يجب أن نفهم عما يدور الحديث أولا".

وكان المفوض الأعلى للشؤون الخارجية والأمن للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل قد أعلن أن الاتحاد الأوروبي قرر فرض عقوبات على مسؤولين وكيانات من روسيا، بمن فيهم نواب مجلس الدوما بسبب قرار موسكو الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن أوكرانيا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن عن قراره الاعتراف بالجمهوريتين يوم الاثنين 21 فبراير ووقع مرسومين بهذا الصدد، صادق عليهما مجلسا الدوما والاتحاد الروسيان اليوم الثلاثاء.

المصدر: "تاس"