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لودريان يعلن إلغاء اجتماعه المقرر الجمعة مع لافروف

أخبار روسيا

لودريان يعلن إلغاء اجتماعه المقرر الجمعة مع لافروف
Globallookpress
وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان
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أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان أنه سيلغي الدعوة التي وجهها لنظيره الروسي سيرغي لافروف لإجراء محادثات في باريس، وذلك بعد اعتراف موسكو باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك.

وفي تصريح للصحفيين، رد لو دريان على سؤال عما إذا كان اجتماع الجمعة مع لافروف سينعقد، قائلا: "لا، مع أن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أعلن أن الجهود الدبلوماسية ستستمر لتجنب اندلاع حرب في قلب أوروبا".

 

المصدر: "أ ف ب"

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