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بوتين: فلاديمير لينين مؤسس أوكرانيا والبولشفيون قدموا تنازلات كثيرة للقوميين المتعصبين

بوتين يوجه كلمة للشعب الروسي

أخبار روسيا

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