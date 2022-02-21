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الكرملين: بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل

الكرملين: بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل

أخبار روسيا

الكرملين: بوتين سيوجه كلمة للشعب بعد قليل
Sputnik ALEXEI NIKOLSKY
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أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سيدلي بكلمة موجهة إلى الشعب الروسي بعد قليل.

ولم يكشف بيسكوف عن مزيد من تفاصيل بشأن الكلمة المتوقعة.

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ويأتي ذلك بعد عقد الرئيس الروسي اجتماعا لمجلس الأمن القومي، ناقش خلاله اعتراف موسكو باستقلال "جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين" عن أوكرانيا على خلفية التصعيد في منطقة النزاع بدونباس شرقي أوكرانيا.

ودعا أعضاء مجلس الأمن القومي الرئيس بوتين للاعتراف باستقلال "الجمهوريتين".

ومن المتوقع الإعلان عن قرار الرئيس بهذا الصدد اليوم الاثنين.

المصدر: نوفوستي

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