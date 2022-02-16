زاخاروفا مخاطبة تراس: حان دوركم لإقناع روسيا بأن بريطانيا لا تخطط لمهاجمتها

اعتبرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن على بريطانيا التي تحدثت عن "غزو روسي كثير الاحتمال" لأوكرانيا، إقناع موسكو الآن بأن لندن لا تخطط لمهاجمة روسيا.

إقرأ المزيد

وخلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء علقت زاخاروفا مجددا على تصريحات إليزابيث تراس التي قالت إن "الغزو الروسي" لأوكرانيا "محتمل جدا"، رغم بدء عودة القوات الروسية إلى مواقعها من الحدود الأوكرانية.

وذكرت زاخاروفا أن روسيا قالت مرارا وتكرارا إنها لم تعتد على أحد ولا خطط لها لشن عدوان ضد دولة ما، لكن هناك دولا "ليس الأمر واضحا تماما معها" وتنتظر موسكو توضيحات منها.

وتابعت أنه "حان دور بريطانيا لأن تثبت أنها لا تخطط للاعتداء على أحد"، مشيرة إلى انتهاك مدمرة بريطانية للمياه الروسية في البحر الأسود في يونيو 2021.

وأضافت بسخرية أن هذا الحادث ترك لدى روسيا انطباعا بأن بريطانيا تعد لمهاجمتها وأن اختراق السفينة البريطانية للمياه الروسية لم يكن سوى "تدريبا" على ذلك.

وقالت: "أقنعونا بعدم وجود مثل هذه الخطط لديكم يا سيدة تراس!".

إقرأ المزيد

ولا تزال التصريحات حول تحضير روسيا "استفزازات" ضد أوكرانيا تمهيدا لـ"اجتياحها" تصدر عن الدول الغربية رغم أن المناورات الروسية تشارف على الانتهاء.

المصدر: RT