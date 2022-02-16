مجلس الأمن الروسي يكشف الهدف الرئيس من نشر قوات أمريكية في أوروبا

صرح نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي ميخائيل بوبوف بأن الولايات المتحدة شكلت في أوروبا قوة عسكرية أمريكية قوامها أكثر من 60 ألف عسكري، و200 دبابة، وحوالي 150 طائرة مقاتلة.

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وقال المسؤول في مجلس الأمن الروسي بهذا الشأن: "إن الهدف الرئيس (للقوات الأمريكية) في أوروبا هو خلق تهديد دائم لبلدنا، ولهذا تم تشكيل مجموعة كبيرة من القوات المسلحة الأمريكية في المنطقة، يبلغ تعدادها أكثر من 60.000 عسكري، و200 دبابة، ونحو 150 طائرة مقاتلة".

علاوة على ذلك، أشار بوبوف إلى أنه "على مدى السنوات السبع الماضية، حدثت زيادة كبيرة في تعداد وقدرات مجموعة القوات الأمريكية القتالية، وزاد عدد القوات البرية الأمريكية في أوروبا بنسبة 30٪، فيما تضاعف عدد المركبات المدرعة أربع مرات".

ولفت نائب سكرتير مجلس الأمن الروسي أيضا إلى أنه يجري الاحتفاظ بالأسلحة النووية التكتيكية في حالة استعداد للاستخدام، فضلا عن زيادة قدرات الجزء الأوروبي من نظام الدفاع الصاروخي العالمي الأمريكي.

المصدر: نوفوستي