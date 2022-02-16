 
مباشر

الكرملين: محادثات بوتين وشولتس كانت عملية وبناءة جدا

أخبار روسيا

الكرملين: محادثات بوتين وشولتس كانت عملية وبناءة جدا
Sputnik Kirill Kalinnikov
المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sem0

وصف الكرملين المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالعملية، مشيرا إلى أن أهمية لقاءات رئيس الدولة مع الزعماء الأجانب لا تقاس بمدتها.

إقرأ المزيد
بوتين: الآن وليس غدا نريد حسم موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو
بوتين: الآن وليس غدا نريد حسم موضوع عضوية أوكرانيا في الناتو

وخلال موجز صحفي علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن محادثات بوتين مع شولتس أمس الثلاثاء استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، فيما تجاوزت مدة لقائه سابقا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خمس ساعات. وقال: "لعل مدة المحادثة ليس مقياسا لعمقها. لقد كانت المحادثات مع كل من الرئيس ماكرون والمستشار شولتس عملية وبناءة للغاية".

وأشار بيسكوف إلى أن محادثات بوتين مع المستشار الألماني كانت "صادقة وبناءة وعملية جدا".

وركز اللقاء بين الزعيمين الروسي والألماني، على مناقشة قضايا الأمن والأزمة الأوكرانية، على خلفية التوتر غير المسبوق السائد في العلاقات بين روسيا والغرب على مدار الأشهر الأخيرة.

إقرأ المزيد
شولتس: الأمن في أوروبا يمكن تحقيقه فقط مع روسيا وليس ضدها
شولتس: الأمن في أوروبا يمكن تحقيقه فقط مع روسيا وليس ضدها

المصدر: "تاس" 

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا