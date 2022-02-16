الكرملين: محادثات بوتين وشولتس كانت عملية وبناءة جدا

وصف الكرملين المحادثات التي أجراها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المستشار الألماني أولاف شولتس بالعملية، مشيرا إلى أن أهمية لقاءات رئيس الدولة مع الزعماء الأجانب لا تقاس بمدتها.

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وخلال موجز صحفي علق المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن محادثات بوتين مع شولتس أمس الثلاثاء استغرقت أكثر من ثلاث ساعات، فيما تجاوزت مدة لقائه سابقا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خمس ساعات. وقال: "لعل مدة المحادثة ليس مقياسا لعمقها. لقد كانت المحادثات مع كل من الرئيس ماكرون والمستشار شولتس عملية وبناءة للغاية".

وأشار بيسكوف إلى أن محادثات بوتين مع المستشار الألماني كانت "صادقة وبناءة وعملية جدا".

وركز اللقاء بين الزعيمين الروسي والألماني، على مناقشة قضايا الأمن والأزمة الأوكرانية، على خلفية التوتر غير المسبوق السائد في العلاقات بين روسيا والغرب على مدار الأشهر الأخيرة.

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المصدر: "تاس"