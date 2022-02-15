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قديروف يؤيد قرار مجلس الدوما التوجه إلى بوتين بطلب الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك

أخبار روسيا

قديروف يؤيد قرار مجلس الدوما التوجه إلى بوتين بطلب الاعتراف بدونيتسك ولوغانسك
Sputnik SAID TSARNAYEV
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أعرب رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف عن تأييده لقرار مجلس الدوما التوجه إلى الرئيس فلاديمير بوتين بطلب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

وقال قديروف في منشور على "تلغرام": "أؤيد تماما قرار مجلس الدوما التوجه إلى الرئيس الروسي بطلب الاعترف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين".

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وكان رئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين قد أعلن أن مجلس الدوما أيد بأغلبية الأصوات خلال الجسلة العامة له يوم الثلاثاء، قرار التوجيه للرئيس بوتين بطلب الاعتراف باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين عن أوكرانيا.

يذكر أن الجمهوريتين المذكورتين أعلنتا استقلالهما من جانب واحد عن أوكرانيا على خلفية الانقلاب على السلطة في كييف عام 2014.

المصدر: RT

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