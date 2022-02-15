لافروف: التدريبات العسكرية في روسيا تبدأ وتنتهي حسب المخطط

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أن التدريبات العسكرية في روسيا تبدأ وتنتهي حسب المخطط لها أن تبدأ وتنتهي.

وقال لافروف خلال مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "أود أن أشدد مرة أخرى على أن التدريبات التي تجريها روسيا على أراضيها ووفقا لخططها، تبدأ وتجري وتنتهي بناء على خططها، وقلنا ذلك مرارا وتكرارا. وينطبق ذلك سواء على التدريبات الجارية في غرب البلاد أو الفعاليات المماثلة في أقصى شرقنا، أو التدريبات المشتركة بين روسيا وبيلاروس التي تجري وتتطور أيضا بما يتفق تماما مع جدولها المتفق عليه مسبقا".

وأضاف الوزير: "ويجري ذلك بغض النظر عمن يظنون شيئا ما حول هذا الموضوع، وعمن تصيبهم نوبات هستيرية بهذا الشأن، وعمن يشنون حملات من الإرهاب الإعلامي الحقيقي، وأقول ذلك بلا تردد".

المصدر: "نوفوستي"