مصرع 6 أشخاص بحريق في ياقوتيا بالشرق الأقصى الروسي
Sputnik
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قال المكتب الصحفي للنيابة العامة في ياقوتيا بروسيا، إن 6 أشخاص لقوا مصرعهم بما في ذلك 4 أطفال، في حريق بمنزل خاص في ياقوتيا.
وذكرت مديرية الطوارئ الإقليمية، أن الحريق شب في منزل خاص في شارع بارتيزانسكايا في بلدة سونتار في هذه الجمهورية الليلة الماضية.
ومع وصول سيارات الإطفاء الأولى إلى مكان الحادث، كانت النيران تلتهم الدار وبلغت مساحة الحريق 70 مترا مربعا.
ووفقا للمعطيات الأولية المتوفرة، السبب المفترض للحريق هو عدم الامتثال لقواعد السلامة من الحرائق عند استخدام الموقد أو حدوث ماس كهربائي في الأسلاك الكهربائية في المبنى.
ويجري التحقيق لتحديد ملابسات الحادث والمذنبين في وقوعه.
المصدر: نوفوستي
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