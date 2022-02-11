بيسكوف: بوتين وبايدن سيجريان اتصالا هاتفيا مساء السبت 12 فبراير

أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن بصدد إجراء اتصال هاتفي مساء السبت الـ12 من فبراير الجاري.

وقال بيسكوف للصحفيين، يوم الجمعة: "بالفعل، طلب الجانب الأمريكي الاتصال بالرئيس بوتين، ومن المخطط لإجراء المكالمة بين الرئيسين مساء الغد بتوقيت موسكو".

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وأضاف أنه "كان هناك طلب خطي من الجانب الأمريكي بهذا الصدد".

ويأتي ذلك بعد إعلان البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي سيتصل بالرئيس الروسي "في القريب العاجل"، وسط المخاوف الأمريكية بشأن تحضير روسيا المزعوم "لغزو" أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي