مساءلة جونسون أمام مجلس العموم البريطاني تحول دون محادثاته مع بوتين

حالت مساءلة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أمام مجلس العموم دون إجرائه محادثات هاتفية مع الرئيس فلاديمير بوتين حول أوكرانيا في موعدها المقرر في الـ31 من يناير.

وأكد جونسون ذلك ووعدا بأنه سيجري هذه المحادثات في أسرع وقت ممكن.

إقرأ المزيد

وحسب "راديو تايمز"، فإن المحادثات كانت مقررة في الساعة 16:00 بتوقيت غرينتش (19:00 بتوقيت موسكو).

وأكدت مصادر بمكتب جونسون لصحيفة "نيويورك تايمز" أنه يمكن إعادة تحديد موعد للمحادثات في 1 فبراير.

واضطر جونسون للرد على مساءلة النواب مساء الاثنين بعد نشر تقرير عن الحفلات السرية التي أقيمت في مكتبه، بما في ذلك أثناء الإغلاق العام، عندما منع البريطانيون من التجمع.

واعترف رئيس الوزراء البريطاني بالانتهاكات وقدم اعتذاره للمواطنين، مؤكدا أنه لن يستقيل، لكنه وعد بأخذ الدروس مما حدث.

وكان جونسون أعلن أنه يخطط لإجراء محادثات مع بوتين لبحث الملف الأوكراني.

المصدر: "إنترفاكس"