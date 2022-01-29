روسيا تنقل مناوراتها إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيرلندا

أكد السفير الروسي لدى دبلن يوري فيلاتوف نقل المناورات البحرية المقبلة في المحيط الأطلسي إلى خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيرلندا، تلبية لطلب حكومة إيرلندا واتحاد منتجي الأسماك.

وقال فيلاتوف: "قرر وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو نقل منطقة مناورات البحرية الروسية المقررة في الفترة من 3 إلى 8 فبراير لخارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لإيرلندا لمنع عرقلة العمل الطبيعي للصيادين الإيرلنديين في مناطق الصيد التقليدية".

وأشار إلى أن "التدريبات تجرى في إطار الامتثال الكامل للقانون الدولي، ولا تهدد إيرلندا بأي حال من الأحوال".

المصدر: "نوفوستي"