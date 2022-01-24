بالفيديو.. السفن الحربية الروسية تغادر ميناء بالتييسك غرب روسيا للمشاركة في مناورات واسعة النطاق

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غادرت كل من فرقاطة "ستويكي" وفرقاطة "سووبرازيتلني" ميناء بالتييسك غرب روسيا للمشاركة في مناورات بحرية واسعة النطاق.

وأفاد مصدر في وزارة الدفاع الروسية الاثنين 24 يناير بأن الفرقاطتين ستشاركان في تدريبات مواجهة الغواصات وتدريب الدفاع الجوي وستنفذان بعض العمليات القتالية.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية