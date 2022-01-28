بوتين يقر العقوبة الأقصى في القانون الروسي بحق المتحرشين جنسيا بالأطفال

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قانونا بشأن السجن مدى الحياة لمن يرتكب جرائم جنسية ضد الأطفال والقاصرين.

وتم نشر الوثيقة اليوم الجمعة على بوابة الإنترنت الرسمية للمعلومات القانونية.

في الوقت الراهن، لا يحكم بالسجن المؤبد إلا على الذين سبق أن أدينوا بارتكاب جريمة مماثلة ضد طفل دون سن 14 عاما.

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بموجب القانون الجديد، بات يعاقب بالسجن المؤبد، كل من يكرر ارتكاب الجرائم الجنسية ضد أي قاصر دون سن 18 عاما.

بالإضافة إلى ذلك، ستفرض المحاكم العقوبة القصوى فورا على الجريمة الأولى ضد الحرمة الجنسية للطفل، إذا ترافقت بارتكاب جريمة جسيمة أخرى وجريمة شديدة الخطورة. على سبيل المثال، مع استخدام العنف، أو ارتكابها ضد طفلين أو أكثر.

المصدر: إنترفاكس