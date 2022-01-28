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بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي تحديث مفهوم السياسة الخارجية

أخبار روسيا

بوتين بحث مع مجلس الأمن الروسي تحديث مفهوم السياسة الخارجية
Sputnik
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ناقش الرئيس فلاديمير بوتين مع الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن، مشروع المفهوم المحدث للسياسة الخارجية الروسية، الذي يأخذ في الاعتبار التغييرات الأخيرة في العالم.

وقال رئيس الدولة في اجتماع المجلس اليوم الجمعة: "أعدت وزارة الخارجية الروسية، مسودة نسخة محدثة من مفهوم السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية. هذه الوثيقة تنتمي بالطبع الى فئة وثائق التخطيط الاستراتيجي".

ووفقا للرئيس بوتين، في هذه الوثيقة تأخذ وزارة الخارجية "بالاعتبار التغييرات الأخيرة التي تحدث في العالم، بما في ذلك التغييرات المهمة التي حدثت في السياسة الدولية خلال السنوات الخمس الماضية".

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ولفت الرئيس الانتباه إلى أن "مجلس الأمن الروسي واجتماعه الدائم يعملان بشكل أو بآخر على إعداد وثائق التخطيط الاستراتيجي، وفي مختلف المجالات. لكننا اليوم سنتحدث عن مجال المسؤولية المباشرة لمجلس الأمن - عن السياسة الخارجية".

وبعد ذلك، طلب الرئيس بوتين من وزير الخارجية سيرغي لافروف، تقديم تقريره.

في وقت سابق، قال بوتين إنه من المقرر في النسخة الجديدة القادمة لمفهوم السياسة الخارجية، الإشارة إلى مجالات محددة من العمل السياسي الخارجي والعمل الدبلوماسي.

ووفقا للرئيس بوتين، ستصبح هذه الوثيقة مع استراتيجية الأمن القومي لروسيا التي تمت الموافقة عليها في الصيف، بمثابة خارطة طريق لوزارة الخارجية والوزارات والإدارات الأخرى.

المصدر: تاس

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