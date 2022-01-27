الكرملين: بوتين وماكرون سيبحثان الضمانات الأمنية الروسية

أعلن دميتري بيسكوف السكرتير الصحفي للكرملين أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، سيبحثان مقترحات الضمانات الأمنية الروسية في محادثات هاتفية الجمعة.

وأعلن الرئيس الفرنسي أنه "يعتزم إجراء محادثات هاتفية مع نظيره الروسي صباح الـ28 من يناير".

ووفقا لماكرون ستتم مناقشة "الوضع ككل" خلال المحادثة "ومحاولة الحصول على بعض التوضيحات حول مختلف القضايا" من الجانب الروسي.

وتأتي المحادثة على خلفية مفاوضات روسيا مع الولايات المتحدة و"الناتو" حول الضمانات الأمنية والاتهامات الموجهة لموسكو من الغرب في الأزمة الأوكرانية.

وجرت آخر محادثة هاتفية بين بوتين وماكرون في ديسمبر 2021.

المصدر: "تاس"