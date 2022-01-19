مصدر: تطوير قاذف طوربيدات مسيّر مضاد للغواصات في روسيا

كشف مصدر مطلع أن العمل مستمر في روسيا على تطوير قاذف طوربيدات مسيّر قادر على اكتشاف وتدمير غواصات العدو بشكل مستقل في البحار ومياه المنطقة القطبية الشمالية.

وقال المصدر: "في الوقت الحالي يتم تطوير زورق مسير الغرض الرئيسي منه البحث عن غواصات العدو وتدميرها بشكل مستقل دون تدخل الإنسان، حيث يمكن توليفه للعمل المستقل أو بمتابعة بشرية له عن بعد".

وأضاف: "سيكون قادرا على العمل بشكل مستقل ويشرف على عمله طاقم صغير، بالإضافة إلى التحكم به عن بعد بواسطة مشغلين من مركز ساحلي أو من سفينة تحمل زوارق مثله".

وتابع: "بمساعدة العديد من قاذفات الطوربيد الروبوتية، سيكون من الممكن نشر خط مؤقت مضاد للغواصات بسرعة في منطقة الدوريات القتالية لمجموعة من سفن البحرية دون إشراك القوات الرئيسية المضادة للغواصات أو تعزيزها".

وأوضح المصدر، أن "الزورق غير المأهول يبلغ طوله 14 مترا، وسيكون قادرا على الوصول إلى سرعات تزيد عن 35 عقدة، والتحرك بموجات بحرية تصل إلى 6 نقاط، والعمل لأكثر من 3 أيام دون التزود بالوقود، أما الذخيرة ستكون عبارة عن طوربيدين كهربائيين بعيار 533 مم".

المصدر: "تاس"