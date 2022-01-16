روسيا تدرس إمكانية تصميم لقاح ضد كوفيد على أساس عدة سلالات

يدرس المختصون في مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية الروسي، إمكانية تصميم لقاح ضد كوفيد-19، على أساس عدة سلالات من فيروس كورونا المستجد.

وقال نائب مدير المركز دينيس لوغونوف: "يجري النظر ومناقشة خيار إنشاء لقاح مثل سبوتنيك متعدد المستضدات (polyvalent)، يتم فيه استخدام سلالات دلتا وأوميكرون، أو ووهان (السلالة الأصلية لفيروس كورونا التي ظهرت في الصين) وأوميكرون، أو حتى بتركيبة أكثر تعقيدا".

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حتى الأن، قام مركز "غاماليا" بتصميم عدة لقاحات ضد كوفيد: "سبوتنيك V" للتطعيم الأساسي، و"سبوتنيك لايت" لتكرار التطعيم، و"سبوتنيك M" للقاصرين.

المصدر: نوفوستي