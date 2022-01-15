تجارب اللقاح السريرية للأطفال من سن 6 سنوات تبدأ قريبا

قال رئيس مركز "غاماليا" للبيولوجيا المجهرية ألكسندر غينسبورغ، إن التجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا للأطفال من سن 6 إلى 11 عاما، ستبدأ في المستقبل القريب.

وأضاف ردا على سؤال بهذا الخصوص: "لقد وقعت على وثائق تعاقد حول الموضوع، مع الشركات التي ستجري الدراسات والتجارب. وهي ستبدأ قريبا".

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في 29 نوفمبر 2021 ، أفاد غينسبورغ بأنه تم تقديم إلى وزارة الصحة الروسية كل الوثائق الضرورية لبدء الدراسات والتجارب.

ووفقا له، ستستغرق الإجراءات حوالي ثلاثة أشهر. في 6 ديسمبر ، أعلن وزير الصحة الروسي ميخائيل موراشكو أن الدراسات ستبدأ في أوائل عام 2022.

المصدر: تاس