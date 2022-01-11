 
مباشر

الدفاع الروسية: استمرارعملية إجلاء مواطنين روس من كازاخستان

أخبار روسيا

الدفاع الروسية: استمرارعملية إجلاء مواطنين روس من كازاخستان
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s57c

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن الاستعداد لرحلة إجلاء جديدة لمواطني روسيا الراغبين بمغادرة كازاخستان.

وقالت وزارة الدفاع إن إجلاء المواطنين الروس من مدينة ألما-آتا بكازاخستان بالطائرات العسكرية سيستمر حتى اكتمال المهمة، حيث يتم إعداد طائرة Il-76 للرحلة مع 145 شخصا إضافيا.

إقرأ المزيد
أكثر من 70 طائرة روسية نقلت قوات الأمن الجماعي إلى كازاخستان وأجلت أكثر من 1700 شخص
أكثر من 70 طائرة روسية نقلت قوات الأمن الجماعي إلى كازاخستان وأجلت أكثر من 1700 شخص

وجاء في بيان الوزارة، "تواصل وزارة الدفاع الروسية إجلاء المواطنين الروس بطائرات النقل العسكرية القادمة من روسيا.. الرعايا الذين كانوا في كازاخستان خلال عطلة رأس السنة الجديدة وأعربوا عن رغبتهم في العودة إلى الوطن. وسيستمر إجلاء المواطنين الروس بواسطة طائرات وزارة الدفاع الروسية. حتى اكتمال المهمة "

خلال الأيام القليلة الماضية، تم إجلاء 1719 مواطنا روسيا وآخرين من كازاخستان إلى روسيا بواسطة طائرات عسكرية.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا