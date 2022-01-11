أكثر من 70 طائرة روسية نقلت قوات الأمن الجماعي إلى كازاخستان وأجلت أكثر من 1700 شخص
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/s55f
قالت وزارة الدفاع الروسية إن أكثر من 70 طائرة من طراز"Il-76" و "An-124"، تم استخدامها لنقل قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان.
كذلك أعلنت وزارة الدفاع أنها نظمت في نفس الوقت رحلات لإجلاء 1719 مواطنا روسيا وأجنبيا من كازاخستان.
تجدر الإشارة إلى أنه وفقا لقرار مجلس الأمن الجماعي لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي، الذي تم تبنيه في 6 يناير، تم إرسال قوات حفظ السلام التابعة لمنظمة معاهدة الأمن الجماعي إلى كازاخستان لفترة زمنية محدودة، من أجل استقرار الوضع وتطبيعه هناك.
وضمت قوات حفظ السلام وحدات من القوات المسلحة لروسيا وبيلاروس وأرمينيا وطاجيكستان وقيرغيزستان.
المصدر: نوفوستي
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.