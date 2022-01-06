روسيا تسجل 15316 إصابة و802 وفاة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الأخيرة

سجلت روسيا، اليوم الخميس، 15316 إصابة و802 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15772 إصابة و828 وفاة في اليوم السابق.

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وأصبح هذا المؤشر للإصابة اليومية بكورونا الأدنى منذ 17 يونيو الماضي.

وحسب معلومات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا وصل إجمالي الإصابات المؤكدة في روسيا منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و601300 حالة، منها 313817 حالة وفاة، و9 ملايين و623677 حالة شفاء.

وأضاف المركز أن 22949 مريضا تعافوا من الفيروس خلال اليوم الماضي، مقابل 25582 مريضا في اليوم السابق.

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية إلى العاصمة موسكو (2357 حالة) ومدينة سان بطرسبورغ (1286 حالة) ومقاطعة موسكو (742 حالة).

المصدر: RT