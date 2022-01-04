روسيا.. تراجع عدد الإصابات اليومية بكورونا إلى ما دون 16 ألفا

سجلت روسيا، اليوم الثلاثاء، 15903 إصابة جديدة و834 وفاة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، مقابل 16343 إصابة جديدة و835 حالة وفاة في اليوم السابق.

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بذلك وصل إجمالي حصيلة الإصابات المؤكدة بالفيروس التاجي في البلاد منذ بداية الجائحة إلى 10 ملايين و570212، منها 312187 حالة وفاة، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 27071 مريضا تماثلوا للشفاء الفيروس، مقابل 24037 مريضا في اليوم السابق، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 9 ملايين و575147 شخصا.

ويعود أكبر عدد من الإصابات اليومية الجديدة إلى العاصمة موسكو (1967 حالة) وسان بطرسبورغ (1297 حالة) ومقاطعة موسكو (974 حالة)

المصدر: RT