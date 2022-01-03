بيسكوف: التكهنات بارتداء بوتين سترة واقية من الرصاص "ضرب من الغباء"
AFP KREMLIN.RU
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أكد دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين أنه من الغباء التكهن عبر مواقع التواصل الاجتماعي بأن الرئيس فلاديمير بوتين كان يرتدي سترة واقية من الرصاص خلال كلمته بمناسبة العام الجديد.
وقال في تصريح لصحيفة "ديلي ستورم": "هذا هراء كامل! من الواضح أن رواد مواقع التواصل بالغوا في ذلك في العام الجديد. عاما سعيدا للجميع!".
وألقى الرئيس الروسي كلمة في رأس السنة الجديدة استمرت 6 دقائق و22 ثانية وكانت الأطول من نوعها في تقليده هذا، حيث تألفت من 700 كلمة.
المصدر: "تاس"
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