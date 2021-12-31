كورونا في روسيا.. الإصابات الجديدة تتراجع إلى 20.5 ألف خلال يوم وبالربع خلال شهر

سجلت روسيا اليوم الجمعة 20638 إصابة و912 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال آخر 24 ساعة، انخفاضا عن 21073 إصابة و926 وفاة في إحصائية أمس الخميس.

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بذلك وصلت الحصيلة التراكمية للإصابات بالفيروس في البلاد إلى 10 ملايين و499982، منها 308860 حالة وفاة، حسب بيانات مركز العمليات الروسي لمكافحة فيروس كورونا.

وذكر المركز أن 40692 شخصا تماثلوا للشفاء الكامل من كوفيد-19، ليرتفع مجموع المتعافين إلى 9 ملايين و463919 شخصا.

وشهدت العاصمة موسكو ارتفاعا طفيفا في الإصابات من 2661 إلى 2739 حالة، مع تراجع الوفيات من 71 إلى 69 مقارنة باليوم السابق.

وسجلت مقاطعة موسكو زيادة ملموسة في الإصابات من 977 إلى 1197 حالة، بينما بلغ عدد الوفيات الجديدة 48 بعدما كانت 50 أمس.

وفي مدينة بطرسبورغ حافظ معدل الإصابات اليومية على استقراره برصد 1529 حالة اليوم مقابل 1532 أمس، مع تراجع ملحوظ في الوفيات من 60 إلى 51.

وحسب إحصائية لوكالة "تاس"، فإن إجمالي الإصابات بكورونا في روسيا في ديسمبر تراجع بمقدار الربع تقريبا عما كان عليه في نوفمبر، حيث سجلت السلطات خلال هذا الشهر 863101 إصابة في عموم البلاد، ما يقل بنسبة 23.2% عن حصيلة الشهر السابق.

أما عدد الوفيات بكوفيد-19، فبلغ 33667 حالة انخفاضا بنسبة 8.2 % عن الشهر الماضي.

المصدر: RT + "تاس"