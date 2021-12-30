 لافروف يحقق أمنية طفل من بطرسبورغ

قالت الخارجية الروسية، إن وزير الخارجية سيرغي لافروف شارك في فعالية "شجرة عيد الميلاد لتلبية الأمنيات".

وخلال الفعالية، ساعد الوزير لافروف، في تلبية أمنية الطفل ستانيسلاف من بطرسبورغ، الذي رغب بمقابلة المخرج السينمائي الروسي الشهير نيكيتا ميخالكوف.

وأضافت الوزارة، في النبأ الذي نشرته على قناتها في تيليغرام: "حقق الوزير أمنية الطفل الذي بعث بها عبر الموقع الإلكتروني لهذا المشروع. وفيها قال الصبي ستانيسلاف من بطرسبورغ، إنه يحلم بلقاء المخرج العالمي الشهير ميخالكوف".

وتحدث الطفل، مع المخرج ميخالكوف عبر الفيديو، واتفقا على ترتيب لقاء شخصي بينهما بعد عطلة رأس السنة الجديدة.

بالإضافة إلى ذلك، قام الوزير لافروف شخصيا بتهنئة الصبي وعائلته بمناسبة حلول الأعياد، ودعاهم إلى جولة في مبنى الخارجية الروسية.

تم تنظيم فعالية "شجرة عيد الميلاد لتلبية الأمنيات"، في مختلف مناطق روسيا، وذلك في إطار المشروع الخيري "لتحلموا معي".

🎄 С.В.#Лавров принял участие во Всероссийской акции #ЁлкаЖеланий.



👉 В этом году Министр исполнил желание Станислава из Санкт-Петербурга - маленький поклонник передачи «Бесогон ТВ» в наступающем году лично встретится с Н.С.Михалковым! #МИДоШарашиваетpic.twitter.com/qRLGLoJOVY — МИД России 🇷🇺 (@MID_RF) December 30, 2021

وخلالها يمكن لأي شخص أن يحقق حلم الأطفال المعاقين والأيتام والذين يعاني أهاليهم من أوضاع مالية صعبة.

وبشكل تقليدي يشارك في الفعالية الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، والوزراء وحكام الكيانات وغيرهم من المسؤولين.

المصدر: نوفوستي