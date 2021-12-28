مسؤولة روسية: سلالة "دلتا" لا تزال المهيمنة في روسيا ولا أحد في العالم يعرف ماذا سيحدث غدا

أكدت رئيسة الهيئة الفيدرالية الروسية للرقابة في مجال حماية حقوق المستهلكين "روس بوتريبنادزور"، آنا بوبوفا، الثلاثاء، أن سلالة "دلتا" من فيروس كورونا لا تزال مهيمنة في روسيا.

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وقالت بوبوفا، خلال اجتماع للمجلس التنسيقي الخاص بمكافحة عدوى فيروس كورونا "كوفيد-19" والتابع للحكومة الروسية: "أصبحت سلالة دلتا في وقت وجيز للغاية المهيمنة في العالم وهي لا تزال هكذا. وصلت سلالة دلتا إلى روسيا بواسطة المسافرين، لكن ليس من الهند وإنما من المناطق السياحية حول العالم التي كان يستريح فيها مواطنونا، وانتشرت هنا أيضا بكل واسع. وكما قلت، إنها لا تزال المهيمنة في الاتحاد الروسي".

وأشارت بوبوفا إلى أن العلماء الروس في مركز "فيكتور" للأبحاث يحللون سلالة "أوميكرون" الجيدة التي أصبحت سائدة في العديد من دول العالم.

وأضافت: "حتى اليوم تم كشف أن مقاومتها للأجواء حولها وضعفها أمام المطهرات لم يتغيرا، لذا فإن جميع الإجراءات التي نتخذها فعالة".

وفي سياق متصل قالت بوبوفا خلال لقاء في إطار قمة رابطة الدول المستقلة في سانت بطرسبرغ ردا على سؤال حول التوقعات المحتملة للوضع المتعلق بفيروس كورونا:" لا توجد لدى أحد في العالم إجابة واضحة عما سيحدث غدا".

وانتشرت سلالة "أوميكرون" في نوفمبر من جنوب إفريقيا ووصلت حتى الآن إلى نحو 115 دولة، بينما أكدت منظمة الصحة العالمية أن هذا المتحور، الذي يتضمن عددا قياسيا من الطفرات، أكثر عدوى من سابقاته وينتقل بشكل أسرع من "دلتا".

المصدر: وكالات روسية