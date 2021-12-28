إصابات روسيا بكوفيد 19 تسجل تراجعا قياسيا منذ سبتمبر

تواصل معدلات الإصابة اليومية بفيروس كورونا في روسيا انخفاضهاالملحوظ لليوم الثالث إلى مادون 22 ألف إصابة عند 21.922 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية مقابل (23.210 أمس الاثنين).

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الأحد عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 21.922 إصابة جديدة بالعدوى (مقابل 23.210 إصابة في اليوم السابق)، ما يمثل أدنى حصيلة منذ 29 سبتمبر.

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ويتوزع أكبر عدد من الإصابات الجديدة بين سان بطرسبورغ (1802 حالة) والعاصمة موسكو (1705 حالة) ومقاطعة موسكو (1574 حالة).

وارتفعت حصيلة ضحايا كورونا في روسيا خلال اليوم الأخير بواقع 935 حالة وفاة جديدة متراجعة عن مستوى أمس ( 937 وفاة أمس).

وتماثل 43.961 مريضا في البلاد منذ أمس للشفاء من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه فيروس كورونا.

وسجلت في روسيا إجمالا منذ بداية الجائحة 10 ملايين و437.152 إصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، منها 306.090 حالة وفاة، و9 ملايين و337.447 حالة شفاء.

المصدر: RT