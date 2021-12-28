موسكو.. أكثر 1.4 مليون من كبار السن تم تطعيمهم ضد فيروس كورونا

قالت نائبة عمدة موسكو أناستاسيا راكوفا إن أكثر من 1.4 مليون من كبار السن في العاصمة موسكو، تلقوا الجرعة الأولى والثانية من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتلقى ثلثهم جرعة ثالثة معززة.

وقالت راكوفا في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، إنه على مدار العام، أي منذ 28 ديسمبر 2020 وحتى اليوم، أكمل أكثر من 1.4 مليون مسن من سكان موسكو دورة التطعيم الكاملة، وهو ما يمثل نحو ربع العدد الإجمالي لسكان العاصمة الذين تم تطعيمهم.

وأضافت أن أكثر من ثلثهم، أي ما يفوق 463 ألفا من هذه الفئة التي تزيد أعمارهم عن 60 عاما، قاموا بإعادة التطعيم، مشيرة إلى أن ذلك يساهم بشكل كبير في مكافحة انتشار عدوى فيروس كورونا في العاصمة.

المصدر: نوفوستي