قديروف: والدتي تؤنبني حينما أوبخ مرؤوسين لدي

كشف رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أن والدته تؤنبه في حال توبيخه علنا أيا من مرؤوسيه.

وقال قديروف، خلال مؤتمر صحفي سنوي عقده اليوم الأحد، ردا إلى سؤال حول الأشخاص الذين يستمع إلى نصائحهم: "والدتي تؤنبني... تشاهد التلفزيون في المنزل وإذا وبخت أحدا فهي تتصل بي وتقول، يا رمضان، لديه عائلة في منزله، سيكونون في وضع محرج".

وأضاف الرئيس الشيشاني أنه يضطر لأن يثبت لوالدته بأنه على حق حينما يوبخ مرؤوسيه.

المصدر: "نوفوستي"