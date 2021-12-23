جهاز تعقيم فريد من نوعه قبيل الدخول للمؤتمر الصحفي الكبير لبوتين (فيديو)

يخضع الصحفيون المشاركون في المؤتمر الصحفي السنوي الكبير الذي يعقده الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس 23 ديسمبر للمعالجة بجزيئات الفضة في مدخل مجمع "مانيج" بوسط موسكو.

وقالت المتحدثة باسم مدير ديوان الرئيس، يلينا كريلوفا، في مقابلة مع قناة "روسيا "24 التلفزيونية، إن هذا هو أحد الإجراءات المتخذة على خلفية الوباء.

وأضافت: "قد أولى الأخصائيون أثناء تحضير المؤتمر الصحفي اهتماما خاصا بالإجراءات الصحية والوبائية".

على سبيل المثال، أوضحت كريلوفا، "أنه تم في مدخل قاعة الاجتماعات تجميع جهاز فريد سيعالج بجزيئات الفضة جميع الصحفيين القادمين إلى المؤتمر الصحفي وأكدت قائلة "إن الجهاز آمن تماما، بل على العكس، يمكنني القول إنه مفيد".

بالإضافة إلى ذلك، مضت كريلوفا قائلة إنه "تم وضع الكراسي كي يبعد بعضها عن الآخر مسافة متر واحد ونصف المتر وذلك ليرتاح ممثلو وسائل الإعلام في مجمع "مانيج"، والأهم من ذلك ليكونوا في أمان".

وقالت: "في مدخل المجمع، يتم تزويد جميع الصحفيين والزملاء بكمامات واقية. يتم أيضا تركيب المطهرات في الغرف التي سيتوزع فيها الصحفيون".

وعلاوة على ذلك تم إعداد كمامات واقية فردية مزوّدة بمحلول مضاد للبكتيريا ومغطاة بمادة الفضة النانوية. وقد تم وضع كمامة كهذه على كل كرسي في القاعة التي سيعقد فيها المؤتمر الصحفي.

يذكر أن المؤتمر الصحفي الكبير للرئيس الروسي قد بدأ اليوم الساعة 12:00 بتوقيت موسكو في مجمع "مانيج" قبالة الكرملين حيث يتحدث فلاديمير بوتين إلى الصحفيين للمرة السابعة عشرة.

المصدر: تاس