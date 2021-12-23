خبراء في الأرصاد الجوية يتوقعون اشتداد البرد في مناطق روسية

صرح رومان فيلفاند، مدير مركز الأرصاد الجوية الروسي أنه من المتوقع أن تنخفض درجة الحرارة في الجزء الآسيوي من روسيا في الليلة من 24 ديسمبر إلى 25 ديسمبر الجاري إلى 50 درجة تحت الصفر.

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قال فيلفاند: "في الجزء الآسيوي (في إقليم كراسنويارسك ، ياكوتيا) سيكون عيد الميلاد الكاثوليكي قاسيا. في إقليم كراسنويارسك ستنخفض درجة الحرارة في ليلة عيد الميلاد إلى 45 درجة تحت الصفر وفي ياقوتيا إلى حوالي 50 درجة تحت الصفر".

وفي الوقت ذاته أفاد الخبير بأن درجة الحرارة في مقاطعة موسكو انخفضت في الليلة الماضية إلى 30 درجة تحت الصفر.

وأضاف: "انخفضت درجة الحرارة بعد ظهر يوم 22 ديسمبر الجاري في موسكو إلى 20,1 درجة تحت الصفر... وفي مقاطعة موسكو كانت درجة الحرارة أقل بمقدار ما بين 13 و15 درجة تحت المعدل الطبيعي. وتم تسجيل أدنى درجة الحرارة في مدينة تشيروستي بالمقاطعة حيث انخفضت إلى 30 درجة تحت الصفر".

وأشار إلى أن هذا البرد لا يعتبر قياسيا في مثل هذا اليوم في المقاطعة، مؤكدا أن درجة الحرارة في أبرد ليلة في يوم 22 ديسمبر في مقاطعة موسكو سجلتها الأرصاد الجوية، انخفضت إلى 36,3 درجة تحت الصفر.

المصدر: نوفوستي