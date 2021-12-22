مقاتلات روسية تجري مناورات في سماء أرمينيا

أعلنت الخدمة الصحفية بالمنطقة العسكرية الجنوبية الروسية أن مقاتلات MiG-29 اعترضت خلال تمرين جوي أهدافا للعدو المفترض في سماء أرمينيا.

وجاء في بيان عسكري أن طواقم مقاتلات MiG-29 انطلقت من قاعدتها في أرمينيا واعترضت أهدافا جوية للعدو المفترض.

وأضافت: "كما أدى الطيارون مناورات بسيطة ومعقدة في الجبال في ظروف جوية صعبة، وحاكوا إجبار طائرات العدو المفترض على الهبوط الاضطراري".

وأشار البيان إلى أنه وخلال عام 2021، نفذ طيارو القاعدة الجوية بمقاتلات MiG-29 أكثر من 1.2 ألف مهمة تدريبية بالاستخدام العملي للذخائر التكتيكية.

معلومات عن القاعدة الجوية

بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، وقعت موسكو ويريفان اتفاقا لنشر القوات الروسية على أراضي أرمينيا في أغسطس 1992.

وفي سبتمبر 1994 تم إنشاء القاعدة العسكرية رقم "102" الروسية وفروعها في كيومري وإريبوني، بموجب اتفاقية بين البلدين تمتد حتى عام 2044، فيما يبلغ عدد أفراد القاعدة 5 آلاف فرد.

وتعتبر "102" القاعدة الروسية الوحيدة في منطقة ما وراء القوقاز وهي جزء من المجموعة المتحدة للقوات الروسية وأرمينيا، وتضمن سلامة حدود رابطة الدول المستقلة، ومصالح روسيا في المنطقة.

وترابط في القاعدة مقاتلات MiG-29 وMiG-29S المحدثة، وMiG-29UB، وطائرات Su-30SM متعددة الأغراض، ومروحيات Mi-8MT وMi-24P الهجومية.

المصدر: "تاس"