روسيا.. الحكم بالسجن 11 عاما على أحد منتسبي "داعش"

أصدرت محكمة في إقليم ستافروبول جنوب روسيا حكما بالسجن 11 عاما على مواطن روسي من منتسبي تنظيم "داعش" الإرهابي، كان يخطط لتفجير دار العدل في مدينة ستافروبول.

وقال جهاز الأمن الفدرالي الروسي إن المدان نيلاي سوبا انضم لتنظيم "داعش"، وكان يخطط لتفجير مبنى دار العدل في مدينة ستافروبول.

وأضاف الأمن الفدرالي أنه بناء على التحقيقات التي جرت خلال الفترة بين أكتوبر 2020 وأغسطس 2021، أسندت إليه تهم "الشروع في في مل إرهابي" و"الانتماء لمنظمة إرهابية" و"محاولة تصنيع مواد متفجرة بشكل غير شرعي".

وأصدرت المحكمة العسكرية الجنوبية في إقليم ستافروبول يوم الثلاثاء حكمها على المتهم بالسجن المشدد 11 عاما وغرامة مالية قدرها 100 ألف روبل (نحو 1350 دولارا).

المصدر: نوفوستي