مسؤول أمريكي: هناك توافق بين دول مجموعة السبع حيال العواقب التي ستترتب على موسكو في حال غزو أوكرانيا

أعلن مسؤول أمريكي أن هناك توافق بين دول مجموعة السبع حيال "العواقب" التي ستترتب على موسكو "في حال غزو أوكرانيا".

ونقلت وكالة "رويترز" عن المسؤول الأمريكي قوله إن مجموعة السبع تتفق تماما حيال المخاوف بشأن "الحشد العسكري الروسي"، و"حيال العواقب التي ستترتب على موسكو بحال غزو أوكرانيا".

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وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظيره الأمريكي جو بايدن في المحادثات التي جرت بينهما في الـ7 من ديسمبر الحالي إلى عدم تحميل روسيا المسؤولية عن التصعيد حول أوكرانيا، مشيرا إلى أن "الناتو" هو الذي يزيد من قدراته قرب الحدود الروسية.

وقال الكرملين في بيان أعقب المحادثات إن "بوتين قدم أدلة دامغة على النهج الهدام الذي تتبعه كييف ويهدف للنسف الكامل لاتفاقات مينسك والتوافقات التي تم التوصل إليها في إطار رباعية نورماندي، وأعرب عن قلقه البالغ إزاء استفزازات كييف ضد دونباس".

المصدر: "رويترز" + RT





