البيت الأبيض: بايدن أعرب عن قلقه إزاء التصعيد حول أوكرانيا

أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن أعرب خلال المباحثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين عن قلقه إزاء "التصعيد الروسي" حول أوكرانيا، ولوّح باتخاذ إجراءات اقتصادية في حال التصعيد.

وجاء في بيان عن البيت الأبيض بهذا الصدد اليوم الثلاثاء، أن "الرئيس بايدن أعرب عن قلق الولايات المتحدة والحلفاء الأوروبيين البالغ إزاء التصعيد الروسي وحشد القوات حول أوكرانيا، وأكد بوضوح أن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون بإجراءات اقتصادية قوية وغيرها من الإجراءات في حال التصعيد العسكري".

وتابع البيان أن "الرئيس بايدن جدد التأكيد على دعمه لسيادة ووحدة أراضي أوكرانيا، ودعا لوقف التصعيد والعودة إلى الدبلوماسية".

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وأضاف أن "الرئيسين كلفا فريقيهما بمواصلة العمل، والولايات المتحدة ستقوم بذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء والشركاء".

وأشار البيت الأبيض إلى أن الرئيسين بحثا أيضا "الحوار الأمريكي الروسي حول الاستقرار الاستراتيجي والبرمجيات الخبيثة الخاصة بالابتزاز والعمل المشترك على حل القضايا الإقليمية وبينها الملف الإيراني".

وجرت مباحثات مغلقة عبر الفيديو بين الرئيسين الروسي والأمريكي اليوم، وأفادت وكالات الأنباء بأن المحادثات استمرت أكثر من ساعتين.

المصدر: RT