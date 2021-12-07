ماتفينكو تستقبل بحفاوة في الإمارات

وصلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو والوفد المرافق لها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، حيث ستعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادة الدولة في الفترة من 6 إلى 8 ديسمبر.

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واستقبلت ماتفينكو بحفاوة عند سلم الطائرة، وقدمت طفلة إماراتية لها باقة من الورود، فيما تبادلت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي حديثا قصيرا مع مستقبليها.

ومن المقرر أن تلتقي رئيسة مجلس الاتحاد في أبو ظبي برئيس المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة صقر غباش سعيد المري.

كما ينتظر أن تلتقي فالنتينا ماتفينكو في دبي مع نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن راشد آل مكتوم.

وتعتزم رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفينكو أيضا زيارة جناحي روسيا والإمارات العربية المتحدة في المعرض العالمي "إكسبو 2020"، علاوة على أنها ستتفقد المعرض المكرس لعرض روسيا استضافة معرض "إكسبو 2030" في موسكو.

المصدر: pnp.ru