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وفد مجلس الاتحاد الروسي برئاسة ماتفينكو يغادر البحرين إلى الإمارات

أخبار العالم العربي

وفد مجلس الاتحاد الروسي برئاسة ماتفينكو يغادر البحرين إلى الإمارات
Sputnik
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 قال قسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إن وفد مجلس الاتحاد برئاسة رئيسته فالنتينا ماتفينكو غادر البحرين إلى الإمارات في زيارة رسمية.

 وأضاف كوساتشيف، الذي يشارك في هذا الوفد: "سنسافر إلى الإمارات. من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع قيادة هذه الدولة".

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ووفقا للبرلماني الروسي، تم توقيت الزيارة لتتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وهي ستتم في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر.

في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، كان وفد مجلس الاتحاد في زيارة لمملكة البحرين، حيث عقد اجتماعات مع قيادات هذه الدولة.

المصدر: تاس

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