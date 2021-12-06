وفد مجلس الاتحاد الروسي برئاسة ماتفينكو يغادر البحرين إلى الإمارات
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw8u
قال قسطنطين كوساتشيف نائب رئيس مجلس الاتحاد الروسي، إن وفد مجلس الاتحاد برئاسة رئيسته فالنتينا ماتفينكو غادر البحرين إلى الإمارات في زيارة رسمية.
وأضاف كوساتشيف، الذي يشارك في هذا الوفد: "سنسافر إلى الإمارات. من المقرر أن يعقد الوفد اجتماعات مع قيادة هذه الدولة".
ووفقا للبرلماني الروسي، تم توقيت الزيارة لتتزامن مع الذكرى الخمسين لقيام العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وهي ستتم في الفترة من 7 إلى 8 ديسمبر.
في الفترة من 4 إلى 6 ديسمبر، كان وفد مجلس الاتحاد في زيارة لمملكة البحرين، حيث عقد اجتماعات مع قيادات هذه الدولة.
المصدر: تاس
لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.