 
مباشر

جنوح سفينة شحن صينية قرب جزيرة ساخالين

أخبار روسيا

جنوح سفينة شحن صينية قرب جزيرة ساخالين
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/rw5j

قالت مديرية حالات الطوارئ في مقاطعة ساخالين، إن سفينة شحن صينية جنحت قبالة مدينة خولمسك بجزيرة ساخالين في أقصى شرق روسيا، بسبب عاصفة بحرية.

ووفقا للسلطات المحلية، يتكون طاقم السفينة الصينية Xing Yuan من 12 شخصا.

وذكرت أن فرق الإنقاذ التابعة لمديرية حالات الطوارئ الإقليمية توجهت الى مكان الحادث.

وتدل المعطيات الأولية المتوفرة، على عدم وجود مصابين بين أفراد الطاقم، وكذلك لم يحدث أي تسرب للوقود، الذي تبلغ كميته 103 أطنان من السفينة.

وأشارت السلطات المحلية، إلى أن أفراد الطاقم وكلهم من مواطني الصين، لم يطلبوا الإخلاء في الوقت الحالي.

ويؤكد المختصون الفنيون، من مركز تنسيق الإنقاذ البحري في يوجنو ساخالينسك، عدم وجود أية أضرار على السفينة، وأنه يجري في الوقت الراهن بحث موضوع جرها بعد انتهاء العاصفة.

المصدر: نوفوستي

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2021 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا