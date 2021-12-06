سقوط ضحايا بحريق في سجن بمقاطعة نوفغورود الروسية

قالت مديرية حالات الطوارئ بمقاطعة نوفغورود، إن حريقا اندلع في المؤسسة الإصلاحية رقم 4 في منطقة فالداي في هذه المقاطعة الواقعة بشمال غرب روسيا.

وذكرت المديرية، في بيانها اليوم، أن الحريق أسفر عن وفاة شخص واحد، ونقل أربعة آخرين إلى المستشفى.

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وأضافت المديرية في بيانها، أنه يجري العمل حاليا لتحديد أسباب وملابسات الحادث، ويدل التحقيق الأولي على أن النار اندلعت في فرشات النوم في إحدى الزنزانات.

وقال مصدر مطلع لمراسل "تاس"، إنه تم إجلاء 20 شخصا من السجن خلال الحريق.

وأضاف المصدر: "في البداية تصاعد الدخان من قاعة مكونة من طابق واحد في قسم العقاب وتم إجلاء 20 شخصا خلال الحريق من ذلك المكان".

المصدر: تاس