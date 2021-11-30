مقتل 4 أشخاص بينهم طفلان جراء حريق بمبنى في برشلونة
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قضى 4 أشخاص نحبهم، بينهم رضيع وطفل عمره 3 سنوات، جراء حريق اندلع في مبنى مهجور كان يسكنه مشردون، في وسط برشلونة، اليوم الثلاثاء، حسبما أعلن عناصر الإطفاء الإسبانيون.
وتمكن عناصر الإطفاء من إنقاذ 4 أشخاص كانوا داخل المبنى، الذين يحتله مشردون، وأخمدوا النيران، بحسبما أفاد مسؤول عملية الإطفاء، أنخيل لوبيث، الصحافيين.
المصدر: أ ب
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