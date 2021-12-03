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روسيا.. انتشال 12 جثة أخرى من منجم الفحم

أخبار روسيا

روسيا.. انتشال 12 جثة أخرى من منجم الفحم
Sputnik
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قال مصدر في وزارة حالات الطوارئ الروسية، لمراسل "نوفوستي"، إنه تم انتشال 12 جثة أخرى من ضحايا تسرب الغاز في منجم الفحم "ليستفياجنايا" بمقاطعة كيميروفو في سيبيريا.

وأضاف المصدر: "تمكن رجال الإنقاذ من رفع 12 جثة أخرى إلى سطح الأرض". من جانبه أشار محافظ المقاطعة سيرغي تسيفيليف إلى أن الحديث يدور عن جثث 11 عاملا وأحد رجال الإنقاذ.

وشدد المحافظ، على أنه لا تزال تحت الأرض، جثث 17 شخصا آخر.

في يوم 25 نوفمبر أعلنت السلطات الروسية، عن مقتل 52 شخصا وإصابة العشرات في منجم "ليستفياجنايا" للفحم في مدينة بيلوفو بمقاطعة كيمروفو في منطقة سيبيريا.

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وقع الحادث نتيجة انفجار للميثان تسببت فيه شرارة أثناء العمل، وقد أدى الحادث إلى اختناق عمال المناجم بغاز أول أكسيد الكربون.

المصدر: نوفوستي

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